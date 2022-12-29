Габриэль Батистута почтил память Пеле

Аргентинский футболист Габриэль Батистута отреагировал на смерть бразильского игрока Пеле, который скончался в возрасте 82 лет из-за онкологии.

«Спасибо за всё, что вы дали миру футбола! Покойся с миром, легенда», — написал Батистута в социальных сетях.

Ранее родные футболиста начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.