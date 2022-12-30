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Близкие Марадоны почтили память Пеле в аккаунте аргентинца

Близкие Марадоны почтили память Пеле в аккаунте аргентинца
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Близкие аргентинского футболиста Диего Марадоны отреагировали на смерть бразильца Пеле, который скончался из-за онкологии в возрасте 82 лет. Они опубликовали пост в память о легендарном спортсмене.

«Покойся с миром, Король Пеле. Таким мы будем помнить тебя всегда», — говорится в посте официального аккаунта Марадоны, умершего в 2020 году.

Ранее родные Пеле начали с ним прощаться. В Бразилии уже стали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.

Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

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