Бояринцев: выход в ФНЛ с «Родиной» — самое важное профессиональное событие в этом году

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев подвёл итоги 2022 года.
«Если подводить личные итоги, то в первую очередь хочется вспомнить победу с «Родиной» во Второй лиге и выход в ФНЛ, это самое важное профессиональное событие в этом году для меня. Сейчас я попал в клуб «Новосибирск» — здесь ставят высокие цели, я соскучился по работе, хочется дальше двигаться и что-то еще выиграть в своей тренерской карьере.
А если же рассуждать как болельщик, то в 2022 году был чемпионат мира, это приковало к экранам телевизоров всех любителей футбола. Для болельщиков это, наверняка, было самым запоминающимся событием в уходящем году», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».
Напомним, Бояринцев по итогам сезона-2021/2022 вывел «Родину» в Первую лигу. Летом тренер покинул клуб, а в ноябре возглавил «Новосибирск».
- 30 декабря 2022
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