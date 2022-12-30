Андрей Талалаев: для всех Пеле был и останется самым великим в футболе

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев отреагировал на новость о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Для всех Пеле был и остаётся королём футбола. Конечно, смерть Пеле — трагедия для всех. Большинство, во всяком случае моего поколения, выросло на нём и на Круиффе. Безусловно, все очень расстроились. Пеле был и останется самым великим в футболе», — сказал Талалаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, онкологическое заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. ⁣Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. К сожалению, 29 декабря легендарный бразильский футболист умер в возрасте 82 лет.