Радимов: лучше играть в турнирах с менее громкой вывеской в АФК, чем смотреть на фигу УЕФА

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает, что РФС должен принять решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). По мнению экс-спортсмена, за время ожидания возвращения в УЕФА российский футбол может опуститься до уровня медийного футбола.
«Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА ещё лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу. А пока на этот неопределённый срок давайте доведём наш футбол до ручки и переведём его полностью в Медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать. Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам всё равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом. А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА? Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идёт и российский спорт», — приводят слова Радимова «Известия».
- 30 декабря 2022
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