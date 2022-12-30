Гвардиола — об «Эвертоне»: если они засядут в оборону, нам придётся разобраться с этим

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эвертоном» в 18-м туре английской Премьер-лиги.

«Последние два матча с «Ливерпулем» и «Лидсом» получились напряжёнными… Если «Эвертон» сядет в глубокую оборону, нам придётся понять, как с этим бороться. У них есть исключительные, хорошие игроки. Мы вновь должны быть готовы», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Матч между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» пройдёт завтра, 31 декабря. Начало – в 18:00 мск. Команда Гвардиолы после 15 игр в АПЛ набрала 35 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Эвертон» (14) — 17-й, но у «ирисок» на матч больше.

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