В «Нижнем Новгороде» прокомментировали продление контракта с Александровым

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал подписание контракта с защитником Виктором Александровым.
«Для нас было важно сохранить нижегородца в составе клуба. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является очень перспективным футболистом. Не раз подчёркивал, что Александров должен остаться в «Пари НН», и нам удалось подписать долгосрочный контракт. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде, и расти вместе с клубом в родном городе», — цитирует Измайлова пресс-служба команды.
В этом сезоне защитник провёл за «Пари НН» 15 матчей, в них он забил четыре мяча. Из них один он отправил в сетку ворот соперника в Российской Премьер-Лиге, а три — в розыгрыше Фонбет Кубка России.
- 30 декабря 2022
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