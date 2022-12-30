В «Нижнем Новгороде» прокомментировали продление контракта с Александровым

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал подписание контракта с защитником Виктором Александровым.

«Для нас было важно сохранить нижегородца в составе клуба. Виктор раскрылся в Нижнем, забивал важные голы и является очень перспективным футболистом. Не раз подчёркивал, что Александров должен остаться в «Пари НН», и нам удалось подписать долгосрочный контракт. Рассчитываем на Виктора, он обладает всеми качествами, чтобы и дальше помогать команде, и расти вместе с клубом в родном городе», — цитирует Измайлова пресс-служба команды.

В этом сезоне защитник провёл за «Пари НН» 15 матчей, в них он забил четыре мяча. Из них один он отправил в сетку ворот соперника в Российской Премьер-Лиге, а три — в розыгрыше Фонбет Кубка России.