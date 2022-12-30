Созин: ни у кого в вертикали власти нашего спорта, и не только спорта, позиции по Азии нет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее стало известно, что будет создана комиссия, которая изучит все плюсы и минусы возможной смены футбольного региона.
«Со стороны я вижу, что решения сейчас нет. Нет договорённостей с Азией, нет ответа от ФИФА, с УЕФА какие-то варианты только будут в проработке. Думаю, мы не хотим уходить в Азию, а так как по Европе чёткого ответа нет – принято Соломоново решение. Думаю, решение принимал глава РФС, именно он, а не весь исполком.
Да, мне было бы ближе, если бы чётко сказали: остаёмся в Европе или уходим в Азию. Но я не могу винить Дюкова в какой-то неопределённости, ответа, как правильно поступить, нет ни у кого. Значит, будем ждать, что изучит эта комиссия», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 декабря 2022
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