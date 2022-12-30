«Кадис» и «Альмерия» поделили очки в матче 15-го тура чемпионата Испании

Cегодня, 30 декабря, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе прошёл матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местный «Кадис» и «Альмерия». Финальный свисток Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировал ничью — 1:1.
Счёт в матче на 40-й минуте открыли гости: Гонсало Мелеро благодаря рикошету получил мяч в чужой штрафной площади, ушёл в правую сторону и мощно пробил в ближний верхний угол ворот Херемьяса Ледесмы.
Мелеро открывает счёт. Видеоролик:
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Гости сумели сравнять счёт в концовке встречи: Лукас Перес получил передачу от Карлоса Гарсии-Дие и не оставил шансов Фернандо Мартинесу.
«Кадис» набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнюю строчку. «Альмерия» (17) — 13-я.
- 30 декабря 2022
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