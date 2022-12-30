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«Кадис» и «Альмерия» поделили очки в матче 15-го тура чемпионата Испании

«Кадис» и «Альмерия» поделили очки в матче 15-го тура чемпионата Испании
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Cегодня, 30 декабря, на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе прошёл матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местный «Кадис» и «Альмерия». Финальный свисток Хуана Мартинеса Мунуэры зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче на 40-й минуте открыли гости: Гонсало Мелеро благодаря рикошету получил мяч в чужой штрафной площади, ушёл в правую сторону и мощно пробил в ближний верхний угол ворот Херемьяса Ледесмы.

Мелеро открывает счёт. Видеоролик:

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Гости сумели сравнять счёт в концовке встречи: Лукас Перес получил передачу от Карлоса Гарсии-Дие и не оставил шансов Фернандо Мартинесу.

«Кадис» набрал 12 очков и занимает в турнирной таблице предпоследнюю строчку. «Альмерия» (17) — 13-я.

Испания - Примера. 15-й тур
30 декабря 2022, пятница. 21:15 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 1
Альмерия
Альмерия
0:1 Мелеро – 40'   1:1 Перес – 83'
Комментарии
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