«Челси» и «Бенфика» уже обсуждают структуру выплаты € 127 млн за трансфер Энцо Фернандеса

«Челси» и «Бенфика» ведут переговоры о трансфере Энцо Фернандеса.



По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Челси» и «Бенфика» уже обсуждают структуру выплаты € 127 млн, которые лондонцы готовы отдать за 21-летнего игрока.



Сторонам предстоит определить, какую часть от этой суммы составит фиксированная часть, а какую – бонусы. Также ещё нужно договориться о способе оплаты.



Отмечается, что осуществить эту сделку получится лишь в таком формате. «Челси» не собирается платить € 120 млн отступных за Энцо. Последнее слово остаётся за «Бенфикой».



Закрыть сделку будет непросто, но «Челси» работает над её осуществлением.



В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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