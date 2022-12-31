«Челси» и «Бенфика» уже обсуждают структуру выплаты € 127 млн за трансфер Энцо Фернандеса

«Челси» и «Бенфика» ведут переговоры о трансфере Энцо Фернандеса.
По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, «Челси» и «Бенфика» уже обсуждают структуру выплаты € 127 млн, которые лондонцы готовы отдать за 21-летнего игрока.
Сторонам предстоит определить, какую часть от этой суммы составит фиксированная часть, а какую – бонусы. Также ещё нужно договориться о способе оплаты.
Отмечается, что осуществить эту сделку получится лишь в таком формате. «Челси» не собирается платить € 120 млн отступных за Энцо. Последнее слово остаётся за «Бенфикой».
Закрыть сделку будет непросто, но «Челси» работает над её осуществлением.
В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины:
- 31 декабря 2022
-
02:34
-
02:24
-
02:17
-
02:15
-
02:06
-
01:59
-
01:42
-
01:35
-
01:26
-
01:08
-
00:56
-
00:56
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:32
-
00:31
-
00:10
-
00:10
-
00:06
-
00:06
-
00:01
- 30 декабря 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:10
-
23:09
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:34
-
22:32