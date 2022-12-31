Сергей Юран назвал лучшего футболиста в РПЛ в 2022 году

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран назвал голкипера Илью Лантратова лучшим футболистом в российском футболе в 2022 году.
«Лично я считаю, что Лантратов — лучший футболист 2022 года в РПЛ. Он реально помогал «Химкам» добиваться результата, он заслуживает этого. Всегда судят по игре, результату. На мой взгляд Илья был лучшим в 2022 году», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, что вчера, 30 декабря, «Локомотив» объявил о переходе Лантратова в стан железнодорожников. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 12 очков после 17 сыгранных матчей. «Локомотив» расположился на 14-й строчке с 13 набранными баллами в 17 играх.
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