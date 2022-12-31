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Массимо Каррера: РФС принял верное решение. Я верю, что Россия вернётся в еврокубки

Массимо Каррера: РФС принял верное решение. Я верю, что Россия вернётся в еврокубки
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение РФС создать рабочую группу с УЕФА.

«Я считаю, что РФС принял верное решение — это даёт надежду, что вопрос скоро решится. Убеждён, что переход в АФК не пойдёт на пользу российскому футболу. Я верю, что Россия рано или поздно вернётся в еврокубки. Думаю, это возможно», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, на проходившем сегодня, 30 декабря, исполкоме РФС обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в связи с отстранением сборной России и российских клубов от участия в официальных международных матчах. РФС уже второй раз переносит решение о возможном переходе.

Глава РФС Александр Дюков заявил о намерении ФИФА решить вопрос по возвращению России в международные турниры.

Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА
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