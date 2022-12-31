Анзор Кавазашвили: переход Ильи Лантратова в «Локомотив» — это большая ошибка

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о переходе вратаря Ильи Лантратова из подмосковных «Химок» в столичный «Локомотив».
«На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» — это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока. Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них ещё есть Гильерме, который всё ещё никуда не ушёл, он в команде. Лантратов, что, будет третьим вратарём? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю», – приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
В текущем сезоне Лантратов сыграл 14 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 25 мячей, трижды оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Химками» был рассчитан до лета 2025 года.
- 31 декабря 2022
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