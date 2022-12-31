Завирусилось интервью Роналду, в котором он насмехался над игрой на Ближнем Востоке

В социальных сетях набирает популярность интервью нападающего сборной Португалии и клуба «Аль-Насср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду от 2015 года, в котором футболист насмехался над перспективой продолжения карьеры в стране Ближнего Востока.
В своём интервью 2015 года Роналду подколол полузащитника Хави, который переходил из «Барселоны» в «Аль-Садд» из Катара. Тогда же испанский футболист заявил, что считает Лионеля Месси лучше португальца.
«Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен», — отвечал Роналду на высказывание Хави.
Ранее стало известно, что 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» из Саудовской Аравии.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 31 декабря 2022
-
11:47
-
11:32
-
11:28
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:58
-
10:29
-
10:24
-
10:12
-
09:57
-
09:53
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:18
-
09:11
-
08:47
-
08:21
-
08:08
-
08:04
-
07:50
-
07:43
-
07:20
-
06:45
-
06:07
-
05:46
-
05:33
-
05:25
-
05:21
-
04:45
-
04:40
-
04:20
-
04:09
-
03:50