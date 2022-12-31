Завирусилось интервью Роналду, в котором он насмехался над игрой на Ближнем Востоке

В социальных сетях набирает популярность интервью нападающего сборной Португалии и клуба «Аль-Насср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду от 2015 года, в котором футболист насмехался над перспективой продолжения карьеры в стране Ближнего Востока.

В своём интервью 2015 года Роналду подколол полузащитника Хави, который переходил из «Барселоны» в «Аль-Садд» из Катара. Тогда же испанский футболист заявил, что считает Лионеля Месси лучше португальца.

«Хави никогда не выигрывал «Золотой мяч», и его мнение мне не интересно. Он уехал в Катар, потому что никому не нужен», — отвечал Роналду на высказывание Хави.

Ранее стало известно, что 37-летний Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» из Саудовской Аравии.

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