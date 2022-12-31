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«Барселона» — «Эспаньол»: Алонсо вывел хозяев вперёд на 7-й минуте

«Барселона» — «Эспаньол»: Алонсо вывел хозяев вперёд на 7-й минуте
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Сегодня, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне проходит матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Стартовый свисток Антонио Мигеля Матеу Лаоса прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Рафинья с углового навесил в штрафную, Роберт Левандовски головой пробил в газон, мяч полетел в район дальней штанги, откуда Кристенсен совершил скидку на Алонсо, который опередил Фернандеса и ударом головой поразил цель, открыв счёт в матче.

«Барселона» в 14 матчах Ла Лиги набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко. Однако у команды Хави есть матч в запасе. «Эспаньол» (12) — 17-й.

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