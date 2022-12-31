В «Монако» уведомили «Челси», что не только они интересуются Бадьяшилем

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался об интересе «Челси» к защитнику команды Бенуа Бадьяшилю.

«Я не думаю, что только один клуб интересуется Бенуа Бадьяшилем. Дело не только в «Челси». За последние шесть месяцев к некоторым нашим игрокам был проявлен большой интерес. То же самое относится и к Бенуа», — приводит слова Клемана Goal.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера француза составит € 35–40 млн. Все стороны переговоров надеются, что скоро сделка будет закрыта.



В этом сезоне центральный защитник провёл в составе «Монако» 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и получил пять жёлтых карточек.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч лондонцы проведут завтра, 1 января, в гостях с «Ноттингем Форест».