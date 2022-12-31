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Новый главный тренер «Пари НН» Горлов выплатит «Енисею» 3,5 млн рублей за уход из клуба

Новый главный тренер «Пари НН» Горлов выплатит «Енисею» 3,5 млн рублей за уход из клуба
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Новый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артём Горлов выплатит «Енисею» компенсацию в размере 3,5 млн рублей за уход из клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Енисей» запросил у «Пари НН» компенсацию за уход тренера, но нижегородский клуб отказался выплачивать запрошенную сумму. После этого Горлов решил лично выплатить компенсацию за свой уход», — добавил источник «Чемпионата».

Футболисты нижегородского клуба выйдут из отпуска 7 января 2023 года и отправятся на сборы в Турцию, где будут работать под руководством нового тренера. Ранее главным тренером «Пари Нижний Новгород» был Михаил Галактионов, который продолжит тренерскую деятельность в московском «Локомотиве».

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