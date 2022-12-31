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«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну»

«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну»
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Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» принимал у себя дома «Осасуну». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте Брайс Мендес открыл счёт.

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На 64-й минуте Брайс Мендес отметился голевой передачей на Александра Сёрлота, который удвоил преимущество хозяев.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

В данный момент «Реал Сосьедад» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 29 очков в 15 встречах нынешнего сезона. «Осасуна» находится на седьмом месте с 23 очками.

Испания - Примера. 15-й тур
31 декабря 2022, суббота. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мендес – 22'   2:0 Сёрлот – 64'
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