«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну»
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Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» принимал у себя дома «Осасуну». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 22-й минуте Брайс Мендес открыл счёт.
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На 64-й минуте Брайс Мендес отметился голевой передачей на Александра Сёрлота, который удвоил преимущество хозяев.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В данный момент «Реал Сосьедад» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 29 очков в 15 встречах нынешнего сезона. «Осасуна» находится на седьмом месте с 23 очками.
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