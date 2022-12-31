«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну»

Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» принимал у себя дома «Осасуну». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте Брайс Мендес открыл счёт.

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На 64-й минуте Брайс Мендес отметился голевой передачей на Александра Сёрлота, который удвоил преимущество хозяев.

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В данный момент «Реал Сосьедад» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 29 очков в 15 встречах нынешнего сезона. «Осасуна» находится на седьмом месте с 23 очками.