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«Вильярреал» победил «Валенсию»

«Вильярреал» победил «Валенсию»
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Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» на своём поле встречался с «Валенсией». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 21-й минуте Эдинсон Кавани вывел «Валенсию» вперёд.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

В концовке первого тайма Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 88-й минуте матча Хуан Фойт забил победный мяч в составе хозяев.

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

«Вильярреал» располагается на 7-м месте в чемпионате Испании, а «Валенсия» — на 11-м.

Испания - Примера. 15-й тур
31 декабря 2022, суббота. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Кавани – 21'   1:1 Чуквезе – 45'   2:1 Фойт – 88'
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