«Вильярреал» победил «Валенсию»
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Сегодня, 31 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании. «Вильярреал» на своём поле встречался с «Валенсией». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 21-й минуте Эдинсон Кавани вывел «Валенсию» вперёд.
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В концовке первого тайма Самуэль Чуквезе сравнял счёт в матче.
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На 88-й минуте матча Хуан Фойт забил победный мяч в составе хозяев.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
«Вильярреал» располагается на 7-м месте в чемпионате Испании, а «Валенсия» — на 11-м.
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