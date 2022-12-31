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Луис Суарес стал игроком «Гремио»

Луис Суарес стал игроком «Гремио»
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Уругвайский нападающий Луис Суарес официально стал игроком бразильской команды «Гремио». Об этом клуб объявил на своей странице. Срок контракта между сторонами — до декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Халидж» также делал футболисту предложение. Согласно информации СМИ, их соглашение длительностью 18 месяцев предполагало заработную плату в размере € 5,62 млн за всё время действия контракта, однако игрок принял решение перейти в бразильский клуб.

Последней командой 35-летнего Суареса был «Насьонал» из Уругвая. В составе этого клуба Луис стал чемпионом страны. За 12 встреч форвард сумел забить пять мячей и отдал три результативные передачи. Также уругваец играл на чемпионата мира в Катаре в составе национальной команды — за три встречи он отдал один голевой пас.

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