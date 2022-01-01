Лукаку — о шансах «Интера» на чемпионство: нужно верить в невозможное

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился надеждой на то, что его клуб станет чемпионом по окончании сезона, а также выразил мнение о «Наполи» и главном тренере Лучано Спаллетти в преддверии очного матча между командами, который состоится 4 января.

«Пока одна из команд не поднимет трофей, всё возможно. Для этого мы играем в футбол — нужно верить в невозможное. Мы видим себя в конце сезона командой, которая поднимет трофей и станет чемпионом. До сих пор никто этого не делал, мы всё еще в гонке, осталось ещё 6 месяцев. Чемпионат заканчивается 6 июня.

Спаллетти в «Наполи»? Тренер действительно силён. Спаллетти отлично поработал, надо сказать. У них действительно сильные игроки, я смотрел несколько матчей команды. Они блестяще проводят сезон. Они занимают первое место в рейтинге. Мы уважаем их, но не боимся», — приводит слова Лукаку журналист Джанлука Ди Марцио.

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