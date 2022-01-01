Лукаку — о шансах «Интера» на чемпионство: нужно верить в невозможное

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку поделился надеждой на то, что его клуб станет чемпионом по окончании сезона, а также выразил мнение о «Наполи» и главном тренере Лучано Спаллетти в преддверии очного матча между командами, который состоится 4 января.
«Пока одна из команд не поднимет трофей, всё возможно. Для этого мы играем в футбол — нужно верить в невозможное. Мы видим себя в конце сезона командой, которая поднимет трофей и станет чемпионом. До сих пор никто этого не делал, мы всё еще в гонке, осталось ещё 6 месяцев. Чемпионат заканчивается 6 июня.
Спаллетти в «Наполи»? Тренер действительно силён. Спаллетти отлично поработал, надо сказать. У них действительно сильные игроки, я смотрел несколько матчей команды. Они блестяще проводят сезон. Они занимают первое место в рейтинге. Мы уважаем их, но не боимся», — приводит слова Лукаку журналист Джанлука Ди Марцио.
Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ
- 1 января 2023
-
02:50
-
02:30
-
01:50
-
00:50
-
00:45
-
00:05
- 31 декабря 2022
-
23:30
-
23:30
-
23:15
-
22:50
-
22:26
-
22:03
-
21:50
-
20:37
-
20:21
-
20:15
-
20:08
-
20:04
-
19:59
-
19:48
-
19:38
-
19:35
-
19:25
-
19:25
-
19:19
-
19:13
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:39
-
18:34
-
18:30
-
18:12
-
18:07
-
18:02