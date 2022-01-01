Мбаппе — лучший бомбардир среди игроков топ-5 лиг в 2022 году, у него 56 голов в 56 играх

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе завершил 2022 год лучшим бомбардиром среди игроков из топ-5 чемпионатов Европы.

На счету 24-летнего французского форварда 56 голов в 56 матчах, учитывая все клубные соревнования. Килиан занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч» в нынешнем году. Он также стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции, а со сборной своей страны дошёл до финала чемпионата мира в Катаре, в котором Франции в серии послематчевых пенальти уступила сборной Аргентины.

Также отметим, что Мбаппе является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги 1. В этом сезоне нападающий записал на свой счёт 13 голов и две результативные передачи в 15 играх.

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в € 180 млн.

Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022