«Ланс» — «ПСЖ». Мбаппе будет проще без симуляций Неймара

1 января состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29, а шансы «Ланса» оценены в 3.34. Заключить пари на ничью предлагается за 3.76.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 1 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ланс» — «ПСЖ» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.22. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура французской Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» (1.01.2023)

Клубный футбол возвращается после перерыва на ЧМ-2022 в Катаре. Матч 17-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» состоится 1 января в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис». Начало — в 22:45 мск.

Скромный клуб из одноимённого города Ланс продолжает удивлять рядового болельщика. Франк Эз с командой прогрессирует с каждым годом. С момента повышения клуба в классе он по итогам сезона покоряет новые вершины. В текущем сезоне «Ланс» замахнулся на место в первой тройке.

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Команда сбалансирована во всех линиях, стабильная и собранная. За 16 туров чемпионата Франции она потерпела поражение лишь в одном матче, выиграв в 11 встречах. Она идёт на второй строчке и держит «ПСЖ» на коротком поводке. Лишь семь очков отделяет её от парижан.

Подопечные Франка Эза активно играют в середине поля, высоко прессингуют соперника. Они перегружают фланги и эффективно действуют у штрафной. Футболисты выполняют по 14,1 удара, из которых больше трети приходятся в цель. Луа Опенда с одноклубниками лишь четыре раза покинули поле без голов — за 16 матчей забили 26 голов. «Ланс» очень хорош в обороне. Он пропустил лишь 10 голов. Только «ПСЖ» может похвастаться столь же надёжной обороной.

«ПСЖ» ещё не проигрывал в текущем сезоне. Клуб располагается на первом месте. Сразу 11 футболистов представляли красно-синих на чемпионате мира в Катаре. Трое из них зашли далеко в плей-офф — Хакими, Мбаппе и Месси.

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Аргентинец до сих пор не вернулся в расположение клуба, продолжая праздновать победу в кругу семьи и близких. Тренерский штаб старается не перегружать игроков и в первом матче Лиги 1 после ЧМ прибегнул к ротации состава.

Парижане с трудом сломили сопротивление «Страсбурга» (2:1). Килиан Мбаппе установил окончательный счёт в матче на шестой добавленной минуте, реализовав пенальти. Примечательно, что большую половину второго тайма «ПСЖ» пришлось играть в меньшинстве. Неймар за две минуты заработал две жёлтые карточки.

Бразилец картинно «нырнул» в штрафной площади соперника и получил вторую жёлтую карточку. За этот эпизод Неймар подвергся жёсткой критике со стороны фанатов «ПСЖ» и был удалён с поля за симуляцию. На этот раз такого позора не будет, а сам футболист в будущем подумает, прежде чем совершать подобные выходки.

«Ланс» является криптонитом для «ПСЖ». Франк Эз в трёх матчах из четырёх последних отбирал очки у гегемона Франции. Правда, две осечки парижане допустили, не испытывая запредельной турнирной мотивации. К грядущей встрече кроваво-золотые подходят в сравнительно лучшем состоянии, и недооценивать их не стоит.

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Без Неймара и Месси будет непросто, но теперь у Килиана Мбаппе полный карт-бланш в атаке. Есть возможность доказать всем, что ему не нужны южноамериканские звёзды, чтобы решать в важных матчах парижского клуба всё самостоятельно. Предлагаем рискнуть со ставкой на чистую победу «ПСЖ» за 2.29.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» 1 января 2023 года

«Ланс» составляет достойную конкуренцию «ПСЖ» в чемпионской гонке. Столичный клуб на несколько порядков превосходит соперника в классе и опыте и постарается начать новый год с победы. Мотивированный Килиан Мбаппе приложит все усилия, чтобы не подвести болельщиков. Отсюда ставка на победу гостей за 2.29.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.29.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

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