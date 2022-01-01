Артета: Эдегор решает исход матчей, усердно работает и даёт команде то, что ей нужно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил выступление своих игроков.

«Эдегор делает то, что мы от него хотим, — решает исход футбольных матчей, очень усердно работает и даёт команде то, что ей нужно. Четверо нападающих сегодня снова забили; это отличная новость. Эдди снова забивает, Букайо, Мартинелли, причём это происходит и в решающие моменты. Это то, чего мы хотим, чтобы наши игроки принимали решения, когда это нужно команде. Именно это они и делают», — сказал Микель Артета на пресс-конференции после игры.

«Арсенал» одержал пятую победу подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, набрав 43 очка в 16 матчах. Ближайший преследователь — «Манчестер Сити», у которого 36 очков. «Брайтон» с 24 очками занимает восьмое место.