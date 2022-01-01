Алекс Сандро покинет «Ювентус» в июне. Клуб не будет продлевать с ним контракт

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может покинуть туринский клуб по истечении сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, игрок покинет команду в качестве свободного агента в июне. Никаких обсуждений по продлению текущего контракта, истекающего в конце сезона, не ведётся. У туринцев есть возможность продлить сделку ещё на один год, но на данный момент они не рассматривают такой возможности.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 31-летний Сандро провёл за «Ювентус» четыре встречи, не отметившись какими-либо результативными действиями. Команда по итогам 15 туров с 31 очком располагается на третьем месте в Серии А.

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