«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» огласили стартовые составы на матч
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Сегодня, 1 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Клеман Лангле, Кристиан Ромеро, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Ив Биссума, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Иван Перишич, Брайан Хиль, Гарри Кейн, Сон Хын Мин.
«Астон Вилла»: Робин Ольсен, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингз, Лука Динь, Джон Макгинн, Бубакар Камара, Дуглас Луис, Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Олли Уоткинс.
После 16 туров «шпоры» располагаются на пятом месте в турнире. Команда Антонио Конте набрала 30 очков. Бирмингемцы (18) занимают 12-ю строчку.
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