Сергей Кирьяков: желаю, чтобы в российском футболе появились маленькие звёздочки

Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков рассказал, чего желает российскому футболу в наступившем 2023 году.



«В 2023 году пожелаю российскому футболу прогрессировать, чтобы появились маленькие звёздочки и талантливые игроки. Именно с ними мы будем связывать надежды в будущем: когда настанет наше время — выйдем на хороший международный уровень», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в феврале российские клубы и сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. В связи с этим в последнее время активно обсуждается вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.