Камоцци: Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел, очень талантливый менеджер

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что 66-летний предприниматель мог бы при желании стать президентом РФС.



«Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», — приводит слова Камоцци Sport24.



Напомним, Федун покинул пост президента «Спартака» в августе 2022 года после продажи 100% акций клуба компании «Лукойл».



Прошлый сезон в РПЛ красно-белые завершили на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.



Ближайший официальный матч у команды Гильермо Абаскаля состоится 22 февраля 2023 года в рамках Кубка России с «Локомотивом».