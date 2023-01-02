Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камоцци: Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел, очень талантливый менеджер

Камоцци: Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел, очень талантливый менеджер
Комментарии

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что 66-летний предприниматель мог бы при желании стать президентом РФС.

«Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», — приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, Федун покинул пост президента «Спартака» в августе 2022 года после продажи 100% акций клуба компании «Лукойл».

Прошлый сезон в РПЛ красно-белые завершили на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.

Ближайший официальный матч у команды Гильермо Абаскаля состоится 22 февраля 2023 года в рамках Кубка России с «Локомотивом».

Новость по теме
Каттани: хотел сохранить Жиго в «Спартаке». Предлагал ему больше денег, чем выделил Федун
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023