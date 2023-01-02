Камоцци: Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел, очень талантливый менеджер

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразил мнение, что 66-летний предприниматель мог бы при желании стать президентом РФС.
«Федун — талантливый спортивный менеджер. Если бы он захотел, то мог бы стать президентом РФС. Этот человек очень многое знает и понимает в российском футболе», — приводит слова Камоцци Sport24.
Напомним, Федун покинул пост президента «Спартака» в августе 2022 года после продажи 100% акций клуба компании «Лукойл».
Прошлый сезон в РПЛ красно-белые завершили на 10-м месте. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые идут на второй строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.
Ближайший официальный матч у команды Гильермо Абаскаля состоится 22 февраля 2023 года в рамках Кубка России с «Локомотивом».
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