Манчини — о травмах в «Ювентусе»: они дали дорогу молодым, это хорошо для сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об «Ювентусе».

«Я видел, когда они играли хорошо, видел матчи, где они играли чуть хуже. Но у«Ювентуса» было много травм, которые, к счастью для нас, дали место молодым игрокам, у которых есть будущее в сборной.

Ди Мария и Кьеза, если они в хорошей форме, их трудно вытеснить из стартового состава. Но теперь Аллегри знает, что Фаджоли, Миретти, даже Кин могут дать сил его команде. Проблемы в клубе? Руководство «Ювентуса» всегда хорошо защищало команду», — приводит слова Манчини La Gazetta dello Sport.

«Ювентус» в 15 матчах чемпионата Италии набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Наполи» на 10 очков.