Колосков: в РПЛ таких игроков, как Ловрен, можно пересчитать по пальцам одной руки
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о переходе защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».
«Конечно, уход Ловрена — это большая потеря для «Зенита». Деян — футболист высокого уровня, он был основным игроком «Зенита» и сборной Хорватии, стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2022. В чемпионате России таких футболистов, как Ловрен, можно пересчитать по пальцам одной руки. Думаю, он был не только опорой обороны «Зенита», но и лидером команды. У «Зенита» сильный состав для РПЛ, но им всё равно придётся найти замену Ловрену», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, Ловрен выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2020 года. Официально о переходе 33-летнего защитника в «Лион» было объявлено сегодня, 2 января.
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