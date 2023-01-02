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Трансфер Роналду, судейство Лаоса и другие нефутбольные события. ХиТ#129

Трансфер Роналду, судейство Лаоса и другие нефутбольные события. ХиТ#129
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Пока российский футбол находится в «зимней спячке», английские клубы продолжают рубиться в АПЛ и создавать новые инфоповоды. «Челси», кажется, неудачно поработал на трансферном рынке, «Арсенал» может завоевать титул, а «Манчестер Юнайтед» не знает, что делать с Гарри Магуайром. Об этих и других событиях вы узнаете в новом выпуске нашего АПЛ-подкаста.

Описание и таймкоды:

0:14 – Привет, вода!
0:59 – «Арсенал»: стиль Мартинелли и вероятность титула
12:09 – «Сити»: Холанд передразнивает, а Фоден теряется
26:42 – «Челси»: ищем удачные трансферы
40:02 – «МЮ»: опоздание Рэшфорда и что вообще делать с Магуайром?
51:50 – «Барселона»: зарубились из-за ДНК при Хави (ну и про хаос Лаоса)
1:07:46 – Кирилл саботирует тему Роналду, но Гриша настоял

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Гриша пишет о футболе здесь. Иногда даже обходится без слова «кабздец»:

YouTube-канал Гриши.

Кирилл кратко о том, что Матеу Лаос – не плохой судья, а просто не судья.

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