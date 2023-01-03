«Барселона» нацелилась на главную звезду «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха следующим летом может пойти на повышение. В услугах 30-летнего ивуарийца заинтересована каталонская «Барселона», информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, сине-гранатовые хотят оформить бесплатное подписание форварда, поскольку уже ближайшим летом Заха станет свободным агентом, если не договорится с «Кристал Пэлас» о новом контракте. «Барселона» рассматривает Уилфрида как сменщика для Роберта Левандовского.

Ранее британские СМИ сообщали, что Заха не намерен продлевать контракт с «Кристал Пэлас» и планирует найти себе новую команду. В АПЛ сезона-2022/2023 Уилфрид провёл 15 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего ивуарийца в € 32 млн.

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