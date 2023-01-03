Р. де Бур — о Гакпо в «Ливерпуле»: он сделал лучший выбор, который только мог

Бывший нидерландский футболист Рональд де Бур высказался о своём соотечественнике Коди Гакпо, перешедший из ПСВ в «Ливерпуль».

«Думаю, для него важно, когда он может начинать атаки с левой стороны и входить в штрафную. «Ливерпуль» играет в похожей манере, помню на этой позиции Луиса Диаса, который, к слову, также обладает исключительным талантом. Когда Луис будет в форме, Гакпо придётся столкнуться с конкуренцией.



Думаю, «Ливерпулю» сейчас был нужен Гакпо. Для меня Коди сделал лучший выбор, который только мог сделать в данный момент», — приводит слова де Бура talkSPORT.

23-летний Гакпо в 24 матчах нынешнего сезона за ПСВ забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее к покупке Коди был близок «Манчестер Юнайтед».

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