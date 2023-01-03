Р. де Бур — о Гакпо в «Ливерпуле»: он сделал лучший выбор, который только мог

Бывший нидерландский футболист Рональд де Бур высказался о своём соотечественнике Коди Гакпо, перешедший из ПСВ в «Ливерпуль».
«Думаю, для него важно, когда он может начинать атаки с левой стороны и входить в штрафную. «Ливерпуль» играет в похожей манере, помню на этой позиции Луиса Диаса, который, к слову, также обладает исключительным талантом. Когда Луис будет в форме, Гакпо придётся столкнуться с конкуренцией.
Думаю, «Ливерпулю» сейчас был нужен Гакпо. Для меня Коди сделал лучший выбор, который только мог сделать в данный момент», — приводит слова де Бура talkSPORT.
23-летний Гакпо в 24 матчах нынешнего сезона за ПСВ забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Ранее к покупке Коди был близок «Манчестер Юнайтед».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 3 января 2023
-
12:48
-
12:27
-
12:19
-
12:15
-
12:10
-
12:00
-
11:57
-
11:30
-
10:47
-
10:45
-
10:28
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:32
-
08:45
-
08:30
-
07:55
-
06:42
-
06:32
-
06:15
-
05:59
-
05:51
-
05:38
-
05:18
-
04:56
-
04:40
-
03:40
-
03:16
-
03:10
-
02:50
-
02:30
-
02:10
-
02:10
-
01:53