Дмитрий Булыкин: проблем с бюджетом у «Зенита» нет. Ловрену найдут замену

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о трансфере хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».



«Ловрен — хороший футболист. Он уже хорошо вписался в состав, поэтому будет проблематично, если не найдут замену. Однако проблем с бюджетом у «Зенита» нет, поэтому найдут замену и продолжат хорошо выступать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хорватский защитник выступал за «Зенит» с 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля». В составе сине-бело-голубых Ловрен провёл 63 матча, забил три мяча и сделал три результативные передачи. Вместе с петербуржцами защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.