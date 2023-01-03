Милан хочет арендовать вратаря Рико из «ПСЖ»

«Милан» ведёт переговоры с «ПСЖ» об аренде голкипера Серхио Рико. Об этом сообщает Calciomercato.

«Милан» больше не доверяет Чиприану Тэтэрушану и ведёт переговоры с «ПСЖ» об аренде Серхио Рико. У клуба хорошие отношения с представляющим интересы голкипера агентством You First. «Милан» рассматривает в качестве третьего голкипера колумбийского вратаря Девиса Васкеса, который близок к переходу в итальянский клуб.

Серхио Рико является запасным вратарём в «ПСЖ». В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного официального матча за парижский клуб.

«Милан» является действующим чемпионом Италии. В нынешнем сезоне Серии А клуб занимает второе место, отставая от «Наполи» на восемь очков. В ближайшем матче «Милан» встретится с «Салернитаной».