Милан хочет арендовать вратаря Рико из «ПСЖ»
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«Милан» ведёт переговоры с «ПСЖ» об аренде голкипера Серхио Рико. Об этом сообщает Calciomercato.
«Милан» больше не доверяет Чиприану Тэтэрушану и ведёт переговоры с «ПСЖ» об аренде Серхио Рико. У клуба хорошие отношения с представляющим интересы голкипера агентством You First. «Милан» рассматривает в качестве третьего голкипера колумбийского вратаря Девиса Васкеса, который близок к переходу в итальянский клуб.
Серхио Рико является запасным вратарём в «ПСЖ». В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного официального матча за парижский клуб.
«Милан» является действующим чемпионом Италии. В нынешнем сезоне Серии А клуб занимает второе место, отставая от «Наполи» на восемь очков. В ближайшем матче «Милан» встретится с «Салернитаной».
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