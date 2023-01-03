Червиченко: для «Зенита» Ловрен уже староват. Хорошо, что получили за него какие-то деньги

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«А чему здесь удивляться? Ловрен отыграл неплохо на чемпионате мира. Для «Зенита» он уже староват. Уже хорошо, что за него получили какие-то деньги. «Зениту» по-любому надо омолаживать команду. Их проблема в том, что нет скорости сзади. У них опытные защитники, но не очень быстрые.



Тяжело ли найти равноценную замену Ловрену? Смотря как будут искать. Как видите, «Спартак» никак не может найти замену Жиго. До сих пор сохраняется риск, что ты купишь игрока, а через полгода он выразит большую благодарность и уедет.



До этих пор кого-то серьёзного брать нельзя. Можно только рисковать, но не знаю. Возможно, юристы придумали какую-то формулу, по которой можно избежать подобного ухода, однако об этом я пока не слышал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.