Тренер «Милана» Пиоли: я несу ответственность за травмы игроков

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от второй части сезона и высказался о травмах игроков.
«У нас четыре турнира, мы хотим что-то выиграть. Я повторяю это команде, хотя знаю, что в этом нет необходимости. Мы хотим остаться в истории «Милана», а для этого нам нужно продолжать побеждать. Мы очень голодны.
Травмы ключевых игроков? Я несу за это ответственность, как и за всё, что происходит в «Миланелло». Мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество травмированных. Меньян ещё не восстановился, поэтому завтра [в матче с «Салернитаной»] сыграет Тэтэрушану. Я доверяю ему.
Мы разговаривали с Тео и Жиру. Они рады вернуться в команду, несмотря на разочарование после финала ЧМ. Они в хорошем физическом и моральном состоянии», — приводит слова Пиоли Milan News.
- 3 января 2023
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