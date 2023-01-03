Пиццерия высмеяла Нуньеса: извините, если мы пропустили заказы. Мы взяли этого парня
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Пиццерия Dominos высмеяла уругвайского нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.
В «твиттере» организации была опубликована фотография Нуньеса с подписью: «Извините, если мы пропустили какие-либо заказы сегодня вечером, мы только что взяли этого парня».
Дарвин Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» за € 80 млн. В составе мерсисайдцев игрок отметился девятью голами и тремя результативными передачами в 22 играх во всех турнирах. В последних матчах Нуньес подвергается критике за плохую реализацию моментов.
Вчера, 2 декабря, в матче с «Брентфордом» «Ливерпуль» потерпел поражение со счётом 1:3 и остался на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. На счету клуба 28 очков в 17 матчах.
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