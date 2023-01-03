Александр Мостовой: от Черчесова я узнал, что такое профессионализм

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как жил в одной комнате вместе с вратарём Станиславом Черчесовым, который сейчас возглавляет «Ференцварош».

«Со Стасом всё было противоположно, потому что он был очень дисциплинированным. У него нельзя было шуметь и громко разговаривать, поэтому соблюдали тишину. Стас отличался от других своей прямолинейностью, дисциплинированностью и некоторой жёсткостью.

Со Стасом особо никто не любил общаться, потому что понимали, что он своеобразный человек. Но от него мы и увидели, что такое профессионализм. У него было всё по часам, везде чисто, всё сложено. Если надо спать, то надо спать», — цитирует Мостового Metaratings.

Мостовой почеканил мяч в кресле, используя голову и обе ноги: