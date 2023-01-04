Эриксен оформил 72-ю результативную передачу в АПЛ, больше только у Де Брёйне

Сегодня, 4 января, завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу хозяев.



На 23-й минуте Каземиро открыл счёт в игре. Кристиан Эриксен навесил со стандарта к ближней штанге, где Каземиро оторвался от защитника и ногой в касание отправил мяч в сетку.



Таким образом, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен отдал свою 72-ю голевую передачу в АПЛ.



С момента дебюта датчанина в АПЛ в сентябре 2013 года только у Кевина Де Брёйне больше голевых передач в чемпионате Англии (94).



«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 35 очков после 17 матчей.

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