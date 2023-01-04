Источник: Жерар Пике хочет возобновить карьеру футболиста

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике может возобновить карьеру футболиста. Испанец хочет выступать за клуб «Андорра», владельцем которого является, информирует издание Relevo.

Согласно сведениям источника, помешать возобновлению карьеры Пике могут финансовые правила второго дивизиона чемпионата Испании, в котором играет «Андорра». Отметим, что на данный момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице испанского второго дивизиона.

Напомним, осенью 2022 года 35-летний Пике объявил о завершении игровой карьеры в составе каталонского клуба. Последним матчем игрока стала встреча с «Осасуной» в испанской Ла Лиге.



Пике является воспитанником «Барселоны». Защитник играл за клуб до 2004 года, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» и выступал в аренде в «Сарагосе». В стан сине-гранатовых защитник вернулся в 2008 году. Вместе с «Барселоной» Пике выиграл 28 трофеев и провёл за команду 616 матчей.

Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видео: