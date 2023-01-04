Непомнящий: «Локомотив» — команда восьмого-десятого места. Они не вылетят в этом сезоне

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий выразил уверенность в том, что московский «Локомотив» не вылетит из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Уверен, что у «Локомотива» вопрос стыковых матчей и вылета не стоит. Даже с учётом того, что им предстоит реконструкция. По составу — это команда восьмого-десятого места. Точно не ниже. Они не вылетят из РПЛ в этом сезоне», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда железнодорожников вышла в четвертьфинал Кубка России (Путь РПЛ), где в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком» (22 февраля и 1 марта).