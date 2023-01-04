Руслан Нигматуллин: хочется надеяться и верить, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин выразил надежду на то, что московский «Локомотив» сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023.
«В своё время было невозможно представить, что вылетит «Спартак» или «Динамо». Я вижу, что обновлённое руководство «Локомотива» уже активно работает над исправлением ситуации и всех ошибок. Прежде всего появился новый тренер. Хочется надеяться и верить, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Но борьба за выживание будет серьёзной. Конечно, у «Локо» как по составу, так и по финансам больше возможностей, чем у «Торпедо» и «Химок». Но всё решится только на футбольном поле», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда железнодорожников вышла в четвертьфинал Кубка России (Путь РПЛ), где в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком» (22 февраля и 1 марта).
- 4 января 2023
-
13:16
-
13:12
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:44
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:18
-
11:00
-
10:49
-
10:11
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:19
-
08:15
-
08:10
-
07:58
-
07:46
-
07:12
-
07:05
-
06:56
-
06:27
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:31
-
03:31
-
03:25
-
03:17
-
03:02
-
02:48
-
02:44