Руслан Нигматуллин: хочется надеяться и верить, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Бывший российский футболист Руслан Нигматуллин выразил надежду на то, что московский «Локомотив» сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023.

«В своё время было невозможно представить, что вылетит «Спартак» или «Динамо». Я вижу, что обновлённое руководство «Локомотива» уже активно работает над исправлением ситуации и всех ошибок. Прежде всего появился новый тренер. Хочется надеяться и верить, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Но борьба за выживание будет серьёзной. Конечно, у «Локо» как по составу, так и по финансам больше возможностей, чем у «Торпедо» и «Химок». Но всё решится только на футбольном поле», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, московский «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда железнодорожников вышла в четвертьфинал Кубка России (Путь РПЛ), где в двухматчевом противостоянии встретится с московским «Спартаком» (22 февраля и 1 марта).