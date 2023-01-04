«Краснодар» объявил о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера. Сербский специалист, ранее работавший в «Маккаби» из Тель-Авива, подписал с «быками» контракт сроком на два года.

Ассистентами Ивича в «Краснодаре» станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.

Ранее появлялась информация, что руководство «быков» не устраивал прошлый наставник команды Александр Сторожук. По данным СМИ, «Краснодар» готов платить Ивичу около € 1,5 млн в год. Израильская сторона получит компенсацию в размере € 500 тыс. Ивич может приступить к работе с «Краснодаром» после 5 января.



Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.