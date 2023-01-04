Александр Сторожук возглавит «Краснодар-2»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук продолжит работу в структуре «быков». Он возглавит «Краснодар-2», информирует официальный сайт клуба.

«Благодарим Александра Александровича за работу на посту главного тренера «быков» и большой вклад в успехи команды! Специалист останется в структуре клуба – он возглавит «Краснодар-2», — написала пресс-служба «быков».

Ранее стало известно о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара». Сербский специалист, ранее работавший в «Маккаби» из Тель-Авива, подписал с «быками» контракт сроком на два года. По данным СМИ, «Краснодар» готов платить Ивичу около € 1,5 млн в год. Израильская сторона получит компенсацию в размере € 500 тыс.



Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.