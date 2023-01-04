Алдонин: у «Локо» имеется всё, чтобы не вылететь, — есть футбольные и нефутбольные ресурсы

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о ситуации «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» имеется всё, чтобы не вылететь из РПЛ, — есть как футбольные, так и нефутбольные ресурсы. Если «Локомотив» будет бороться за выживание, учитывая состояние дел на сегодняшний день… Мне кажется, что это неправильно», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (42). В следующем туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ростовом».