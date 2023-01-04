The Athletic: агент Мендеш советовал Роналду не уходить из «Манчестер Юнайтед»

Агент Жорже Мендеш, представляющий интерес нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выступал против ухода португальского форварда из «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.



По информации источника, после решения Роналду покинуть стан «красных дьяволов» Мендеш пытался найти для игрока клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Агент не смог выполнить эту задачу даже при условии снижения зарплаты Роналду до £ 80 тыс. в неделю (примерно € 91 тыс.). Тогда Мендеш посоветовал нападающему остаться в «Манчестер Юнайтед» и позволить своей игре говорить за себя, чтобы в следующем сезоне иметь возможность выступать в Лиге чемпионов.



Роналду отказался от этой идеи, что обострило отношения между давними партнёрами. Ожидается, что Роналду и Мендеш больше не будут сотрудничать. Мендеш также не был посредником при заключении контракта игрока с «Аль-Насром». Трансфером занимался личный менеджер португальского футболиста Рикарду Регуфе.