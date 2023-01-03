«Я — уникальный!» Презентация Роналду вызвала сумасшедший ажиотаж в Саудовской Аравии

Во вторник, 3 января, Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. Ночью появились первые кадры, как 37-летний португалец спускается с трапа самолёта, а следом – фотографии с юными болельщиками и цветами. Днём нападающий прошёл медосмотр в «Аль-Насре», после чего было объявлено о том, что в 19:00 по московскому времени пройдёт презентация форварда в качестве игрока нового клуба.

25 тысяч болельщиков купили билеты по цене чуть меньше € 4 за возможность воочию увидеть презентацию Криштиану Роналду на стадионе «Мрсул-парк». Мероприятие началось со светового шоу и выступления нескольких местных артистов, которые скрасили ожидание португальца. Криштиану появился перед журналистами в сопровождении представителей клуба в сером костюме, белой классической рубашке и голубом галстуке.

«Я чувствую себя хорошо, я счастлив, что принял это решение. Моя работа в Европе окончена, мне нечего доказывать. Это новый вызов в Азии, и я благодарен клубу за предоставленную мне возможность. Это большой вызов, я горжусь», – начал Роналду.

«Я отклонил предложения из Европы»

Оказывается, у Криштиану было много предложений из Европы – об этом он сам сообщил в начале пресс-конференции:

«Меня сразу же поддержала моя семья, в первую очередь мои дети. Это вызов не только для футбола, но и для изменения менталитета новых поколений. Я хочу развивать не только футбол, но и эту фантастическую страну. Это хорошая возможность помочь другим. Некоторые люди не знают этот футбол, их видение должно измениться. У меня были предложения из Австралии, Европы, Португалии, Бразилии и США, но я дал слово «Аль-Насру».

Криштиану Роналду Фото: AP/TASS

Следом Роналду добавил: «Многие говорят, что футбол здесь плохой, но это люди, которые ничего не понимают в футболе и никогда не видели игру. Я сделал выбор и думаю, что эта страна может многое дать, о чём свидетельствует победа Саудовской Аравии на чемпионате мира в первом матче [над Аргентиной]. Уже сейчас, даже по результатам африканских команд, можно понять, насколько везде распространён и сложен футбол. Никогда не бывает только победных матчей».

Многие критиковали Криштиану Роналду за то, что он погнался за большими деньгами. Португалец ответил критикам: «Мой переход уникален? Да, потому что я уникальный игрок (улыбается). Я бил рекорды во всех лигах, в которых играл, хочу сделать это и здесь. Я привык бить рекорды».

Пресс-конференция продлилась 20 минут, а затем «Аль-Наср» показал кадры знакомства Криштиану Роналду с игроками команды и спич президента клуба. В раздевалке нападающий тепло поприветствовал будущих партнёров по команде Давида Оспину и Венсана Абубакара. Через несколько минут португалец появился на поле стадиона «Мрсул-парк». Болельщики сходили с ума, скандируя «Криштиану» и фирменное «SIU».

Криштиану Роналду Фото: youtube.com

После приветствия болельщиков и выступления ведущих Роналду сделал общую фотографию с детьми из академии «Аль-Насра», а затем подписал несколько мячей и отправил их на трибуны фанатам. В финале презентации на поле к Криштиану вышла в полном составе его семья, а он поприветствовал собравшихся на арабском языке, чем привёл в восторг болельщиков.