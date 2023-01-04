Миранчук забил в ворота «Вероны»
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Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук забил гол в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча проходит сегодня, 4 января, на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. На момент написания этой новости счёт в матче равный — команды забили по одному голу.
Миранчук отличился на 64-й минуте. Результативный пас ему отдал Перр Схюрс. В составе «Вероны» голом отметился Милан Джурич. Ему ассистировал Дарко Лазович.
В текущем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл девять матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.
«Торино» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 21 очко после 15 туров. «Верона» — на последней, 20-й строчке, заработав пять очков за 15 встреч.
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