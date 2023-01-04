Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» вырвала ничью на последних минутах игры со «Специей», уступая 0:2 к 77-й минуте

«Аталанта» вырвала ничью на последних минутах игры со «Специей», уступая 0:2 к 77-й минуте
Комментарии

Сегодня, 4 января, в матче 16-го тура чемпионата Италии между собой встречались «Специя» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альберто Пикко» в Специи. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

На восьмой минуте счёт во встрече открыли хозяева. Голом отметился Эммануэль Гьяси, результативную передачу на свой счёт записал Мбала Н'Зола. Спустя некоторое время Н'Зола сам поразил сетку ворот соперника. Ему ассистировал Мехди Бурабья.

На 77-й минуте бергамаски сумели сократить отставание в счёте. Расмус Хёйлунн после паса Давиде Дзаппакосты отправил мяч в ворота Марко Спортьеллы. На 93-й минуте Марио Пашалич сумел вырвать ничью для команды Джан Пьеро Гасперини. Голевая передача на счету Тёна Копмейнерса.

Клуб из Бергамо располагается на шестом месте (28), «Специя» — на 17-й строчке.

Италия - Серия А. 16-й тур
04 января 2023, среда. 16:30 МСК
Специя
Специя
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Гьяси – 8'   2:0 Н'Зола – 31'   2:1 Хёйлунн – 77'   2:2 Пашалич – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023