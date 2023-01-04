«Аталанта» вырвала ничью на последних минутах игры со «Специей», уступая 0:2 к 77-й минуте

Сегодня, 4 января, в матче 16-го тура чемпионата Италии между собой встречались «Специя» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Альберто Пикко» в Специи. Противостояние завершилось со счётом 2:2.

На восьмой минуте счёт во встрече открыли хозяева. Голом отметился Эммануэль Гьяси, результативную передачу на свой счёт записал Мбала Н'Зола. Спустя некоторое время Н'Зола сам поразил сетку ворот соперника. Ему ассистировал Мехди Бурабья.

На 77-й минуте бергамаски сумели сократить отставание в счёте. Расмус Хёйлунн после паса Давиде Дзаппакосты отправил мяч в ворота Марко Спортьеллы. На 93-й минуте Марио Пашалич сумел вырвать ничью для команды Джан Пьеро Гасперини. Голевая передача на счету Тёна Копмейнерса.

Клуб из Бергамо располагается на шестом месте (28), «Специя» — на 17-й строчке.